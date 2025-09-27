Наоми Осака из Японии и Александра Соснович из Беларуси определили очередную оппонентку украинки Марты Костюк на пекинском "тысячнике". Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/32 финала

Наоми Осака (Япония, WTA № 14) – Александра Саснович Беларусь, WTA № 130) – 6:1, 4:6, 2:6

Японка Наоми Осака, которая имела 12-й номер посева, была фавориткой встречи против представительницы Беларуси Александры Соснович, которая попала в основную сетку через квалификацию.

В первом сете 4-кратная победительница турниров серии Grand Slam свой статус уверенно подтвердила победой со счетом 6:1. Во второй партии на корте завязалась серьезная борьба – в ней Соснович смогла одолеть титулованную соперницу и сравнять общий счет.

После такого фиаско Осака в решающем сете ничего не смогла противопоставить белоруске, проиграв партию и матч.

В 1/16 финала Соснович сыграет с украинкой Мартой Костюк.

