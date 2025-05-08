Марта Костюк разгромила филиппинку Александру Эалу в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Украинская теннисистка Марта Костюк дала оценку победе над Александрой Еалой с Филиппин в первом раунде супертурнира серии WTA 1000 в Риме. Она заявила, что таким началом довольна и настроена на большее.

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"Победный старт – всегда хорошее ощущение. Готова к большему", – написала Костюк в инстаграме.

Костюк обыграла Эалу за 1 час 3 минуты. Соперница смогла взять единственный гейм после 0:6 в первом сете и 0:4 – во второй партии. В общем Марта сделала во встрече 6 брейков.

Во втором раунде турнира Марта Костюк встретится с австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной (WTA № 15), которая имеет 14-й номер посева.

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