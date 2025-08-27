Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA № 28) в поединке 1/64 финала мейджора в Нью-Йорке одержала победу над британкой Кэти Бултер (WTA № 48) в двух сетах – 6:4, 6:4.

Костюк уверенно победила на старте US Open и вышла во второй раунд

Марта провела свой 50-й матч в основной сетке турниров серии Grand Slam и стала пятой украинской теннисисткой, которая достигла такой отметки. Ранее Костюк этого показателя достигли Элина Свитолина (155 матчей), Леся Цуренко (83), Екатерина Володько/Бондаренко (68) и Алена Бондаренко (53).

Победа над Бултер стала для Костюк 28-й на мейджорах. Среди представительниц Украины только Свитолина одержала больше побед в своих первых 50 матчах на турнирах серии Grand Slam, а именно – 30.

