Украинка Марта Костюк встречалась с Маркетой Вондроушовой в 1/32 финала турнира в Монреале. Отчет и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA № 63) – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

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Марти Костюк стартовала на тысячнике в Монреале против грозной Маркеты Вондроушовой. В первом сете украинка почти без шансов уступила чешской теннисистке. Марте откровенно повезло избежать "баранки" – 2:6.

Вторую партию Костюк начала значительно увереннее. После проигранной собственной подачи Марта перехватила инициативу в матче и неожиданно сравняла счет по сетам – 6:3.

Третий сет стал еще большей сенсацией, чем второй. Костюк не оставляла даже малейших шансов Вондроушовой, демонстрируя свою лучшую форму. В итоге украинка закрыла игру, победив в решающем сете со счетом 6:2.

В 1/16 финала оппоненткой Костюк станет экс-россиянка Дарья Касаткина (Австралия, WTA № 18).

Напомним, что Вондроушова побеждала на Уимблдоне в 2023 году. Тогда она одолела в полуфинале другую украинку – Элину Свитолину.

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