WTA 1000, Рим, грунт, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина, WTA №27) – Дарья Касаткина (Австралия, WTA №15) – 2:0 (6:4, 6:2)

Второй соперницей Костюк в Риме стала бывшая россиянка, которая отказалась от "болотного" паспорта и несколько раз публично высказалась против войны.

Людмила Киченок в паре с американкой уверенно одолели хозяек и пробились в 1/8 финала в Риме

Первый сет получился для Марты непростым. Она первой отдала собственную подачу, затем начался бешеный размен брейками, из которого победительницей все же вышла Костюк. Вторая партия сложилась для украинки легче. Она снова быстро отдала подачу, но в дальнейшем себе такого не позволяла. Зато сама три брейка сделала – победа 6:2 и проход в третий круг (это уже повторение лучшего результата Марты в Риме). Украинка даже пожала руку Касаткиной.

Следующей соперницей Костюк будет Лейла Фернандес (Канада, WTA №26).

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