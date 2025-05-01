Костюк остановилась в шаге от полуфинала WTA 1000 в Мадриде, проиграв 1-й ракетке мира – за украинку будет мстить Свитолина
Марта Костюк до последнего боролась с Ариной Соболенко, однако не хватило совсем немного.
WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, 1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь, WTA № 1) – Марта Костюк (Украина, WTA № 36) – 7:6, 7:6
Свитолина раскрыла секрет успешных выступлений в Мадриде – украинка обновила личный рекорд
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на грунтовом турнира в Мадриде. В четвертьфинале 22-летняя спортсменка в тяжелом матче уступила 1-му номеру мирового рейтинга Арине Соболенко.
В первом сете дело дошло до тай-брейка, где белоруска смогла дожать Марту. Вторая партия развернулась идентично: Арина победила на тай-брейке. Интересно, что в конце второго сета матч пришлось останавливать из-за ливня.
Это была третья встреча соперниц – счет стал 3:0 в пользу Соболенко. Матч длился 2 часа и 33 минуты.
Костюк впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде. В рейтинге WTA на следующей неделе она вернется в топ-30 и займет 27 позицию.
В полуфинале Сабаленка сыграет против Элины Свитолиной.
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