Марта Костюк до последнего боролась с Ариной Соболенко, однако не хватило совсем немного.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, 1/4 финала

Арина Соболенко (Беларусь, WTA № 1) – Марта Костюк (Украина, WTA № 36) – 7:6, 7:6

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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на грунтовом турнира в Мадриде. В четвертьфинале 22-летняя спортсменка в тяжелом матче уступила 1-му номеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

В первом сете дело дошло до тай-брейка, где белоруска смогла дожать Марту. Вторая партия развернулась идентично: Арина победила на тай-брейке. Интересно, что в конце второго сета матч пришлось останавливать из-за ливня.

Это была третья встреча соперниц – счет стал 3:0 в пользу Соболенко. Матч длился 2 часа и 33 минуты.

Костюк впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде. В рейтинге WTA на следующей неделе она вернется в топ-30 и займет 27 позицию.

В полуфинале Сабаленка сыграет против Элины Свитолиной.

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