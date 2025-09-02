Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на US Open-2025 в парном разряде на стадии 1/8 финала. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, пары, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена Габриэла Русе (Румыния) – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 0:2 (4:6, 1:6)

Марта Костюк во второй раз за несколько часов вылетела с US Open на стадии 1/8 финала. После поражения в одиночном разряде Каролине Муховой украинка проиграла в парном разряде вместе с Еленой Габрелой Русе.

Румыно-украинский дуэт уступил нейтральной Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс. Игра продолжалась 1 час 21 минуту. Первый сет прошел в равной борьбе, но в конце оппонентки Костюк и Русе таки вырвали победу 6:4. Уже вторая партия превратилась в формальность – 6:1 для Кудерметовой и Мертенс.

В четвертьфинале россиянка и представительница Бельгии сыграют против "нейтральной" пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

