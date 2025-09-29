WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/16 финала

Александра Соснович (Беларусь, WTA № 130) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 4:6, 2:6

Костюк разгромом за 59 минут стартовала на супертурнире в Пекине

Марта Костюк во встрече второго раунда пекинского супертурнира, которая стала для нее стартовой, уверенно переиграла представительницу Германии Эллу Зайдель (6:1, 6:1). Для Соснович игра против украинки стала уже третьей на турнире. Она в первом раунде выиграла у Дженис Тжен (WTA № 102) из Индонезии (6:7 (4:7), 7:5, 6:1), а затем сенсационно одолела 4-кратную победительницу турниров серии Grand Slam Наоми Осаку (1:6, 6:4, 6:2).

Костюк выиграла первый сет у Соснович с одним брейком. В седьмом гейме Марта уверенно забрала подачу соперницы, а дальше свое преимущество спокойно удержала.

Так называемая "нейтральная" Соснович на текущем турнире в Пекине имела две победы с камбеком, поэтому успех в первой партии Костюк еще ничего не гарантировал – его надо было подтвердить победой во втором сете, чтобы не дать сопернице шанс на возвращение в игру. Марта сыграла ответственно: при счете 1:1 она сделала сопернице брейк, а затем еще раз забрала ее подачу и повела 4:1. Белоруска в шестом гейме имела три брейк-поинта, но Костюк их отыграла и на доигровке забрала гейм – 5:1. После этого итоговая победа Марты была лишь вопросом времени.

Kostyuk claims first set



The No.23 seed edges Sasnovich 6-4 in the opener.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/zTbW5wexic — wta (@WTA) September 29, 2025

