"Во-первых, хочу поблагодарить зрителей – спасибо за вашу поддержку! Думаю, это моя первая победа на этом корте, раньше я всегда здесь проигрывала (смеется).

Костюк уверенно победила на старте US Open и вышла во второй раунд

Шесть матчболов для победы? У меня действительно было ощущение на одном из матчболов, что я ее сейчас обыграю. Когда я ошиблась на драйв-воле – это было нелегко. А потом я еще и отыгрывалась с 0:40 на своей подаче... Она тогда точно поймала волну. Мне очень не хотелось как бы заново начинать сет, потому что, если бы счет стал 5:5, то это как начинать с начала... Я очень счастлива, что выиграла 6:4, 6:4, что завершила матч в двух партиях.

В прошлом году, когда мы встречались с Кэти в Сан-Диего, это был непростой матч. Я проиграла ей в борьбе за титул. У меня было ощущение, что она отыграла просто невероятно на той неделе, победила сильных соперниц. Но сейчас другой год, другой день. В теннисе вещи меняются очень быстро. Поэтому я очень счастлива, что этот матч завершился в мою пользу.

В первом сете был розыгрыш похожий на тот, что в матче против Касаткиной (Марта добежала до короткого мяча и пробила через коридор. – прим.)? Думаю, не очень похожий, потому что на этот раз у меня не получилось, тогда как в Монреале мне удалось забить. Я должен поработать со своим тренером по физической подготовке, чтобы бегать быстрее (смеется). Если честно, я просто очень люблю бегать, мне приносит радость добираться до мячей и перебивать как можно больше из них на ту половину корта.

На самом деле я очень благодарна за то, что у меня такая команда. Мы всегда рядом друг для друга в трудные времена, в хорошие времена. Я чувствую, что для меня это намного ценнее, чем любое мое достижение, на которое я буду способна.

Был ли сегодня со мной Мандер (песик Марты)? Сандро, подними его, пожалуйста! У него кстати вчера была стрижка. Она держит его так, как трофей? Да-да, он наш трофей. Это невероятно, что можно с ним путешествовать, это столько радости. Это также определенная подготовка к отцовству для нас (смеется). Нет, я чувствую, что вся моя команда на самом деле одержима им. Когда мне надо иметь свободный день для себя, то они с большой радостью забирают его. Он тоже наша большая поддержка", – цитирует слова Костюк Большой теннис Украины.

Марту Костюк во втором раунде US Open-2025 ждет встреча с представительницей Турции Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которая 250 недель находится в топ-100 мирового рейтинга – Марта среди топов