@Я понимаю, что, несмотря на этот сложный период, мое движение идет в правильную сторону. Люди почти ничего не знают о моей жизни. В прошлом году после Штутгарта у меня было полное выгорание. Я просто выгорела после Штутгарта.

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Там был просто невероятный турнир для меня. Он был как и хороший, так и плохой во многих аспектах. И после него я не могла, мне кажется, месяца три восстановиться эмоционально. Я вообще не хотела играть в теннис, я не хотела ни на какие турниры ехать, не хотела тренироваться. Мне ничего не хотелось, у меня не было вообще никакой жажды к победам, никакой мотивации не было. Я просто ездила на турниры, потому что мне нужно было.

Я не могу просто в какой-то момент принять решение, что я не хочу играть, и я не играю. У меня есть обязанности перед спонсорами, перед другими людьми. И в тот период, когда мне было плохо, я могу сказать, что качество тренировок, которое я имела, было очень низкое.

Я понимаю, что большее время, которое я проводила на корте, я просто потеряла. И сейчас у меня такой большой спад результатов. Я знаю, что качество тренировок, качество работы, которую сделала я и моя команда, она в сотни раз лучше, чем в прошлом году. И я понимаю, что рано или поздно это все равно даст результат. Возможно не в этом году, возможно не на следующем турнире. Но я знаю, что это время я не зря прожила", – заявила Марта Костюк в интервью NV.ua.

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