Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. Об этом 23-летняя спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Травма запястья, которую я получила в Монреале, была вызовом в последние дни. Я отдала всё, чтобы быть готовой к Цинциннати. С помощью моей невероятной команды удалось выйти на корт и закончить вчерашний матч.

Соревноваться, несмотря на боль, много значило, но мне нужно слушать свое тело. Я сосредоточусь на выздоровлении и восстановлении и вернусь готовой", – написала Марта.

Напомним, на прошлой неделе Костюк добралась до четвертьфинала тысячника в Монреале, где не сумела доиграть поединок против Елены Рыбакиной из-за травмы запястья.

На турнире в Цинциннати она стартовала со второго круга, где разгромила Татьяну Марию. В следующем раунде украинка должна была сойтись с третьей ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

