Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что она отказалась от участия на турнире WTA 500 в Штутгарте.

"К сожалению, из-за травмы, которую я получила в своем последнем матче Кубка Билли Джин Кинг, я не смогу сыграть в Штутгарте в этом году. У меня остались потрясающие воспоминания от прошлогоднего финала здесь – спасибо за эти моменты.

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Мне очень жаль перед болельщиками и я невероятно благодарна за всю вашу поддержку. Желаю турниру отличной недели и надеюсь увидеть вас всех в следующем году", – написала Костюк в своем Instagram.

К слову, 12 апреля Костюк проиграла Селин Наеф в двух сетах в первой игре матчевого противостояния Украины против Швейцарии. Марта даже брала медицинский тайм-аут. На турнире в Штутгарте Марта должна была встретиться с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.

Ястремская разгромила 125-ю ракетку мира и впервые в карьере квалифицировалась в основную стадию WTA 500