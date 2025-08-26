Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA № 28) во встрече стартового круга US Open-2025 победила представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA № 48) – 6:4, 6:4.

Костюк уверенно победила на старте US Open и вышла во второй раунд

Одна украинка во втором раунде Открытого чемпионата США – это наименьшее количество представительниц Украины на этой стадии турнира, начиная с 2014 года. Тогда дальше первого круга не прошла ни одна из украинских теннисисток, а именно – Леся Цуренко, Элина Свитолина и Марина Заневская.

Как известно, в 1/64 финала текущего американского мейджора Юлия Стародубцева (WTA № 66) проиграла так называемой "нейтральной" россиянке Анне Блинковой (WTA №78 WTA) в двух сетах (3:6, 1:6), Даяна Ястремская (WTA № 31) уступила (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6) еще одной россиянке Анастасии Павлюченковой (WTA № 45), а Элина Свитолина (WTA № 15) не сломила сопротивление представительницы Венгрии Анны Бондарь (WTA № 97) – 2:6, 4:6.

Марту Костюк в 1/32 финала ждет встреча с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

Костюк оценила свою первую победу на US Open-2025: "В теннисе вещи меняются очень быстро" (ВИДЕО)