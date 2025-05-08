Марта Костюк успешно преодолела стартовый этап турнира WTA 1000 в Риме, разгромив филиппинскую теннисистку Александру Эалу со счетом 6:0, 6:1. Детали и развитие событий на корте читайте на "Футбол 24".

WTA 1000, Рим, грунт, первый круг

Марта Костюк (Украина, WTA №27) – Александра Эала (Филиппины, WTA №70) 6:0, 6:1

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Поединок длился всего 1 час 3 минуты. Ключевым моментом матча стал первый гейм, который затянулся более чем на десять минут, и Костюк удалось добыть его с пятого брейк-пойнта. После этого украинка заиграла уверенно, не дав сопернице никаких шансов.

Эала смогла выиграть лишь один гейм при счете 0:6, 0:4, что стало ее последним успехом на корте. Костюк сделала 6 брейков и подала 2 эйса, не допустив ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде украинка встретится с австралийкой Дарьей Касаткиной, которая недавно сменила гражданство.

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