Марта Костюк встречалась с Вероникой Кудерметовой в 1/16 тысячника в Мадриде. Читайте отчет о победном матче украинки.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, 1/16 финала

Вероника Кудерметова (WTA №52) – Марта Костюк (Украина, WTA №36) – 1:2 (0:6, 6:4, 4:6)

Вчера Юлия Стародубцева удачно для Украины открыла 1/16 финала, одолев россиянку Самсонову. Сегодня подошла очередь Костюк и Свитолиной.

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Марта встречалась с еще одной представительницей государства-террориста – Вероникой Кудерметовой. Украинка устроила безфлаговой "теплый прием", забрав первый сет под ноль! Издевательские эйсы против россиянок уже становятся визитной карточкой Костюк. Марта шокировала Кудерметову вычурной подачей по высокой дуге.

Во втором сете начались трудности. Костюк сделала брейк на счет 3:1, но потом проиграла четыре гейма подряд и не смогла оправиться. Судьбу матча определит третья партия.

Соперницы быстро обменялись брейками, но в дальнейшем методично использовали свои подачи. Наконец Костюк снова подловила Кудерметову. Марте удалось перевернуть гейм с 0:40 и повести в решающем сете 5:3 со своей подачей. Украинка ее отдала, но забрала чужую и выходит в 1/8 финала! Конечно, руку Кудерметовой она не пожала.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей матча София Кенин (США, WTA №32) – Анастасия Потапова (еще одна "болотная", WTA №39).