Костюк извинилась за победу над полькой в Кубке Билли Джин Кинг: "Извините, я взяла ваших тренеров"
Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями после победы над Катажиной Кавой в квалификации престижного турнира.
"Во-первых, я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку. Я знаю, что вы (польские фанаты, – прим.) пришли сюда поболеть за нее и за команду.
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Я чувствую себя прекрасно, это всегда самая большая честь представлять свою страну, поднимать свой флаг, быть на корте. Смена покрытий всегда сложная. Я очень довольна своим выступлением сегодня.
С начала войны Польша была одним из самых больших друзей Украины. Большое спасибо за это. У меня польская команда – извините, я взяла ваших тренеров. И много тренируюсь в Варшаве", – сказала Костюк в послематчевом комментарии.
Напомним, Марта победила Каву со счетом 2:0 (6:1, 6:2) и принесла сборной первое очко.
Костюк уверенно разбила соперницу в дебютном матче Украины и Польши на Кубке Билли Джин Кинг