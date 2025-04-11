"Во-первых, я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку. Я знаю, что вы (польские фанаты, – прим.) пришли сюда поболеть за нее и за команду.

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Я чувствую себя прекрасно, это всегда самая большая честь представлять свою страну, поднимать свой флаг, быть на корте. Смена покрытий всегда сложная. Я очень довольна своим выступлением сегодня.

С начала войны Польша была одним из самых больших друзей Украины. Большое спасибо за это. У меня польская команда – извините, я взяла ваших тренеров. И много тренируюсь в Варшаве", – сказала Костюк в послематчевом комментарии.

Напомним, Марта победила Каву со счетом 2:0 (6:1, 6:2) и принесла сборной первое очко.

Костюк уверенно разбила соперницу в дебютном матче Украины и Польши на Кубке Билли Джин Кинг