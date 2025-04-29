Первая ракетка Украины ничего особенного не придумывала. Свитолина, чей поединок должен был состояться последним запуском вечерней сессии, призналась, что из-за коллапса в отеле просто пошла спать и не знала, что происходило в теннисном комплексе, передает ВТУ. Марта Костюк попыталась найти позитив в неожиданной темноте.

Свитолина, Костюк и Киченок официально узнали новое расписание своих матчей после блэкаута в Испании

"Честно говоря, со мной случилась забавная история. Здесь много разных помещений, и я пошла в зал, где расположены наши раздевалки. Прихожу – а там экраны выключены, света нет. Думаю: зачем все выключили? Хочу проверить счет – связь не работает. Наконец табло загрузилось, смотрю – матчи прерваны. Ничего не могу понять, ведь только что разминалась, и все было нормально. А уже когда зашла в другое здание и увидела там сплошную темноту, поняла, что исчезло электроснабжение.

На самом деле атмосфера здесь веселая. Мы сидели в ресторане при свечах – было очень романтично. Потом пошли в тренажерный зал, где просто лежали и отдыхали. Это очень интересное ощущение: ты лежишь и постоянно думаешь, что свет могут включить в любой момент.

Организаторы нам ничего не объясняли, и, как я понимаю, они и сами не имели информации. Все же, свет выключили не только на кортах – это более масштабная ситуация, и, по моему мнению, теннис сейчас точно не первый в списке приоритетов для восстановления электроснабжения.

Но у меня вчера (разговор состоялся 28 апреля) был очень насыщенный день, поэтому я даже рада, что выпал день отдыха. Завтра со свежими силами буду готова к матчу. Конечно, если вернут свет (смеется)", – резюмировала Костюк.

Напомним, день блэкаута почти полностью выпал из расписания тысячника в Мадриде, но организаторы пообещали устранение всех проблем и возобновление матчей уже сегодня (29 апреля).