Костюк и Свитолина рассказали о своих эмоциях в темноте Мадрида: "Я даже рада"
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк признались, как пережили 28 апреля, когда Испания внезапно осталась без света.
Первая ракетка Украины ничего особенного не придумывала. Свитолина, чей поединок должен был состояться последним запуском вечерней сессии, призналась, что из-за коллапса в отеле просто пошла спать и не знала, что происходило в теннисном комплексе, передает ВТУ. Марта Костюк попыталась найти позитив в неожиданной темноте.
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"Честно говоря, со мной случилась забавная история. Здесь много разных помещений, и я пошла в зал, где расположены наши раздевалки. Прихожу – а там экраны выключены, света нет. Думаю: зачем все выключили? Хочу проверить счет – связь не работает. Наконец табло загрузилось, смотрю – матчи прерваны. Ничего не могу понять, ведь только что разминалась, и все было нормально. А уже когда зашла в другое здание и увидела там сплошную темноту, поняла, что исчезло электроснабжение.
На самом деле атмосфера здесь веселая. Мы сидели в ресторане при свечах – было очень романтично. Потом пошли в тренажерный зал, где просто лежали и отдыхали. Это очень интересное ощущение: ты лежишь и постоянно думаешь, что свет могут включить в любой момент.
Организаторы нам ничего не объясняли, и, как я понимаю, они и сами не имели информации. Все же, свет выключили не только на кортах – это более масштабная ситуация, и, по моему мнению, теннис сейчас точно не первый в списке приоритетов для восстановления электроснабжения.
Но у меня вчера (разговор состоялся 28 апреля) был очень насыщенный день, поэтому я даже рада, что выпал день отдыха. Завтра со свежими силами буду готова к матчу. Конечно, если вернут свет (смеется)", – резюмировала Костюк.
Напомним, день блэкаута почти полностью выпал из расписания тысячника в Мадриде, но организаторы пообещали устранение всех проблем и возобновление матчей уже сегодня (29 апреля).