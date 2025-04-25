Марта Костюк сыграла против Эммы Радукану в 1/32 финала тысячника в Мадриде. Результат и отчет о матче читайте в этой новости.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночный разряд, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина, WTA №36) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA №49) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

После победы Элины Свитолиной над Сонай Картал фанатов ждало еще одно украино-британское противостояние. Марта Костюк начинала свой путь на турнире против Эммы Радукану – чемпионки US Open-2021 и некогда десятой ракетки мира. История очных встреч была равной (1:1).

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Третья дуэль соперниц началась с брейка Костюк. Марта уверенно повела сет, позже разменялась с британкой своими подачами и довела дело до 6:4. После отдыха теннисистки начали выигрывать строго по 2 гейма – Радукану, Костюк ответила. К сожалению, потом на корте была лишь Эмма и перевела матч в третий сет.

Здесь уже все "отзеркалилось" в пользу Марты. Она вела 2:0, сразу позволила Радукану сравнять, но в итоге выдала мощную серию и выиграла поединок.

В следующем раунде Костюк сыграет против безпрапорной россиянки Вероники Кудерметовой (WTA №52). В 1/16 финала пробились еще две украинки – также там будут Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. В основной сетке пока вылетела только Даяна Ястремская.

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