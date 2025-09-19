Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто провели первую встречу полуфинала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Италии. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина – 0:1

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Костюк считалась фавориткой встречи и согласно своему статусу начала первый сет с брейка, после чего вышла вперед 2:0. В пятом гейме Марта еще раз забрала подачу Коччаретто, что позволило ей победить в партии – 6:2.

Второй сет был равным до счета 2:2. Затем Костюк сделала брейк и продолжила доминировать до самого победного финала сета и всей встречи.

Во втором поединке матча встретятся Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

