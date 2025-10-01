Украинская теннисистка Марта Костюк встретится с седьмой ракеткой мира – американкой Джессикой Пегулой.

Поединок между Мартой Костюк и Джессикой Пегулой начнется ориентировочно в 15:30 по киевскому времени – после матча Иги Свёнтек и Эммы Наварро.

Известен гонорар Костюк за выход в 4-й раунд турнира WTA 1000 в Китае – сумма может увеличиться

Посмотреть игру с участием украинской теннисистки можно вживую на Sportplus.live. Стоит добавить, что эта встреча Костюк и Пегулы станет пятой очной. Сейчас в противостоянии лидирует американка со счетом 3:1.

К слову, победительница этой пары встретится с триумфаторкой в противостоянии Свёнтек – Наварро в 1/4 финала WTA 1000.

