"Это была эмоциональная победа, очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши, и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной.

Костюк упала, но выиграла невероятный розыгрыш на тай-брейке (ВИДЕО)

А насчет того розыгрыша, когда я упала и поднялась... Я уже проигрывала на тот момент 0:1 и неправильно ударила по мячу. Я подумала: "Ну хорошо, теперь будет 0:2". Но тут и она неправильно ударила. Поэтому я подумала, что у меня до сих пор есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться", – цитирует украинку Большой теннис Украины.

Напомним, в следующем раунде турнира в Монреале Костюк сыграет против американки Маккартни Кесслер (WTA № 32).

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