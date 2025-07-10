Королева Великобритании посетила Уимблдон – встретилась с Джоковичем и стала свидетелем вылета россиянки
Супруга Короля Карла Третьего, Камилла, посетила 9 июля четвертьфинальные матчи Уимблдона.
Ежедневно Уимблдонский теннисный турнир радует болельщиков интересными гостями среди знаменитостей. Так случилось и на стадии четвертьфиналов, ведь на решающий матч травяного мэйджора пожаловала Королева-консорт Великобритании Камилла. Видео опубликовали в соцсети X.
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Супруга Короля Карла Третьего лично познакомилась с некоторыми теннисистами, в частности Новаком Джоковичем. В итоге серб не подвел Камиллу и одержал победу над Флавио Коболли прямо на глазах Королевы.
Королева-консорт Камилла также побывала на победном матче Белинды Бенчич против "нейтральной" любительницы Путина Мирры Андреевой.
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