Ежедневно Уимблдонский теннисный турнир радует болельщиков интересными гостями среди знаменитостей. Так случилось и на стадии четвертьфиналов, ведь на решающий матч травяного мэйджора пожаловала Королева-консорт Великобритании Камилла. Видео опубликовали в соцсети X.

Игра Джоковича усыпила Голливудского актера – ВИДЕО курьеза в четвертьфинале Уимблдона

Супруга Короля Карла Третьего лично познакомилась с некоторыми теннисистами, в частности Новаком Джоковичем. В итоге серб не подвел Камиллу и одержал победу над Флавио Коболли прямо на глазах Королевы.

Королева-консорт Камилла также побывала на победном матче Белинды Бенчич против "нейтральной" любительницы Путина Мирры Андреевой.

The Queen has arrived at Wimbledon for the quarterfinals of the Championships.



Upon arrival, Her Majesty was introduced to Ball Boys and Ball Girls, in addition to seven-time #Wimbledon winner Novak Djokovic. pic.twitter.com/SkhpziRGrR — Royal Central (@RoyalCentral) July 9, 2025

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