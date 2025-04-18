"Думаю, именно из-за моей манеры боя люди меня избегают. Мой стиль, удары по корпусу – недаром за мной закрепилось прозвище "Король печени". Я думаю, что эти удары по корпусу очень трудно избежать. Многие с этим не справляются, даже Усик, поэтому надо называть вещи своими именами. Усик, как мы видели в прошлом, даже в своей любительской карьере не умел с этим справляться. Он вообще не любит, когда его бьют по корпусу. Я не из тех, кто занимается пустыми разговорами.

Непобедимый чемпион мира отказался от боя с Усиком – известна причина

Не знаю, худший ли я ужас для Усика. Но ему придется бороться с моим стилем. Я обязательно затащу его на глубину и посмотрю, умеет ли Александр плавать. Он также это знает. Пока неизвестно, станет ли мой стиль его криптонитом. Все в этом спорте знают – с Агитом Кабаелом тебя ждет тяжелый день на ринге, это точно не будут легкие деньги.

Впрочем, не думаю, что буду драться с Усиком в следующий раз. У меня такое ощущение, что сначала он сделает что-то другое. Но мы должны быть в процессе, быть готовыми. Один из них может выбыть в любой момент, и тогда мы окажемся в самом эпицентре событий", – заявил Кабаел в интервью Sport.de.