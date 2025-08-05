Немецкий теннисист Александр Зверев во время турнира в Торонто пообщался с медиа и рассказал об изменениях в поведении на корте.

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– Вы сказали, что больше не ломаете ракетки. Что изменилось в подходе к контролю эмоций? И сделало ли это вас лучшим игроком?

– Есть несколько причин. Прежде всего – ответственность за то, кем я являюсь как человек. Я уже говорил ранее, что я отец и хочу быть примером. Также я хочу, чтобы меня запомнили за мой теннис, за то, чего я достиг на корте, а еще за добрые дела вне корта. Потому что я активно занимаюсь деятельностью своего фонда, помогаю семье, и это, на мой взгляд, действительно полезная работа. Я бы хотел, чтобы меня помнили именно за это, а не за эмоциональные срывы, которые были раньше. Контроль эмоций просто меняется в какой-то момент. Так же было с Роджером. В начале карьеры у него тоже были эмоциональные всплески, но потом что-то в сознании переключилось и он стал тем Роджером Федерером, каким мы его знаем. Идеалом. Но так было не всегда, – цитирует Зверева "Большой теннис Украины".

Зверев на турнире в Торонто вышел в полуфинал, переиграв в трех сетах действующего чемпиона Алексея Попырина – 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

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