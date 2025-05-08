Конора Макгрегора напрочь поплавило – звезда UFC объявил себя новым Папой Римским
Скандальный ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на выборы Папы Римского в Ватикане.
Одиозный Конор Макгрегор не прекращает попадать в скандалы.
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После избрания нового Папы Римского Льва XIV ирландец сделал насмешливый пост в Instagram, где показал изображение, сделанное с помощью искусственного интеллекта, на котором Макгргегор изображен в наряде понтифика.
"Сюрприз-сюрприз, отморозки, король вернулся!", – написал 36-летний боец смешанных единоборств.
Добавим, что ранее Конор Макгрегор после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявлял, что планирует стать президентом Ирландии.
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