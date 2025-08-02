Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), признался в том, что украинец в следующем своем поединке может встретиться на ринге с американским блогером Джейком Полом.

"Он запланировал это еще год назад": менеджер Усика объяснил, зачем Александр в 2024 году отдал Дюбуа пояс IBF

"Команда сейчас работает над следующим боем. Мы рассматриваем несколько вариантов, отдавая предпочтение тем, которые представляют интерес как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Почти каждый боец вызывал Джейка Пола. Но у нас история другая.

Для нас это ММА что-то нестандартное, и в этом его сила. Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком. При всем уважении к Джейку, но в ММА шансы более равные. У Джейка есть опыт, а Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже ведутся, и если все сложится, то бой может состояться в начале следующего года", – цитирует Лапина Seconds Out.

19 июля в Лондоне Усик выиграл нокаутом у Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Сразу после боя на ринг к Усику поднимался Джейк Пол, с которым украинец провел дуэль взглядов.

Усик получил вызов от Джейка Пола на бой по правилам ММА – известен ответ украинца, блогера уничтожают за предложение