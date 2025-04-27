Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) таки проведет поединок-реванш с британцем Даниэлем Дюбуа.

Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля, сообщает команда украинца в соцсетях. Это подтвердил и промоутерский центр Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Чисора объявил, что хочет драться с Дюбуа за титул IBF – реванш с Усиком снова под вопросом

"Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочная корона в тяжелом весе. 19.07.2025", – говорится в заметке.

Напомним, Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года – тогда Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде. После этого Усик провел два поединка против Тайсона Фьюри, а Даниэль боксировал против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа, победив всех нокаутом.