Том Леффлер, промоутер украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука, публично подал протест во Всемирный боксерский совет (WBC). Суть претензии – украинец идет в рейтинге организации вторым, хотя является обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Богачук официально получил бой в андеркарде поединка Канело – Кроуфорда

"В последних рейтингах я заметил, что Джарон Эннис был поставлен на первое место, то есть выше Сергея, который теперь второй. Это нелогично, если Богачук является обязательным претендентом. Это также нелогично, поскольку Джарон Эннис еще ни разу не выступал в весовой категории до 74 кг.

Третья причина нелогичности заключается в том, что Джарон Эннис в своем следующем бою будет драться за статус претендента на пояс по версии WBA. Я думал, что правила WBC исключают из рейтинга бойцов, которые дерутся в другой организации", – приводит заявление Леффлера WBC Boxing.

Сергей Богачук (26-2, 24 КО), как известно, 13 сентября в Лас-Вегасе (США) в андеркарде поединка Сауль "Канело" Альварес – Теренс Кроуфорд встретится на ринге с 36-летним американцем Брэндоном Адамсом (25-4, 16 КО).

