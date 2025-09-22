Сборные США и Словении провели поединок 1/8 финала чемпионата мира-2025 по волейболу среди мужчин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

США – Словения – 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)

Команды стартовый отрезок первой партии отыграли ровно (6:6), а потом словенцы заметно прибавили и ушли в отрыв (11:6). Американцы после такого провала пытались до последнего догнать соперников, но им удавалось лишь эпизодами уменьшать дистанцию. 25:19 – Словения повела в счете.

Паритет во второй партии продержался дольше (12:12). Затем уже американские волейболисты начали добавлять и выиграли сет – 25:22. Успех "янки" вдохновил и третью партию они выиграли почти на одном дыхании (25:17). После такого американцы лучше словенцев провели вторую часть третьего сета и получили путевку в четвертьфинал.

Команда США в 1/4 финала сыграет против болгарской сборной, которая в 1/8 финала переиграла команду Португалии.

