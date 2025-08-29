Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландского боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), высказался относительно травмы Александра Усика на фоне тупиковой ситуации в переговорах, относительно поединка.

Недавно Усик поделился в сети видео своего танца во время выступления украинской певицы Нади Дорофеевой.

"На самом деле я не видел медицинских заключений, но можно подумать, что серьезная травма не позволит заниматься подобным. Джозеф хочет драться, поэтому он ждет боя. Он сосредоточен, подготовлен и готов драться с кем угодно и где угодно – ждет, когда это случится. Но никаких переговоров нет, ничего не происходит", – цитирует Хиггинса Sky Sports.

На запрос Sky Sports промоутерская команда Александра Усика и сам боксер отказались от комментариев.

Напомним, 19 июля в Лондоне Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Вскоре после того украинец получил от WBO обязательства договориться за 30 дней с Паркером о проведении титульного боя. Однако Усик попросил отсрочку, сославшись на травму спины.

