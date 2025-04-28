В ночь с 27-го на 28 апреля состоялось сразу несколько матчей плей-офф НБА. Результаты и обзор встреч – в этой новости.

НБА. Плей-офф, 1/8 финала. Четвертые матчи

Детройт – Нью-Йорк – 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30) (1:3 в серии)

Миннесота – Лос-Анджелес Лейкерс – 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19) (3:1 в серии)

Орландо – Бостон – 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28) (1:3 в серии)

Милуоки – Индиана – 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28) (1:3 в серии)

Нью-Йорк обыграл Детройт, накидав на одно очко больше. Правда, концовка игры запомнилась громкой судейской ошибкой: арбитр не заметил фола на игроке Пистонс, который привел бы к штрафным броскам. Это могло полностью изменить исход игры, а судьи уже признали свою ошибку в этом эпизоде.

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Миннесота улучшила свои шансы выбить Лейкерс, обыграв команду Леброна и Дончича с разницей в 3 очка. Звездой матча стал защитник Миннесоты Энтони Эдвардс, который забросил 43 очка, Дончич накидал 38 баллов, а Леброн – 27. Алексей Лень на площадку не выходил.

Бостон легко победил Орландо, сделав счет в серии 3:1. Серьезные проблемы у Милуоки – кроме поражения от Индианы, в начале игры получил повреждение Дамиан Лиллард.

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