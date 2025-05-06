Команда Формулы-1 BWT Альпин официально объявила о прощании со своим руководителем.

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"Оливер Оукс ушел в отставку с поста руководителя нашей команды. Руководство приняло его решение. Отныне Флавио Бриаторе не только останется исполнительным советником, но и временно возьмет на себя обязанности Оукса.

Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его усилия с момента присоединения прошлым летом и за вклад в обеспечение шестого места в Кубке конструкторов 2024 года", – говорится в официальном сообщении Альпин.

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/fb2CFlwcWP — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 6, 2025

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