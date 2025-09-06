Гасли продлил контракт с Альпин до конца 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Французский пилот перешел в Альпин в 2023 году из Альфа Таури. После ухода Эстебана Окона в Хаас, Гасли стал лидером команды. В текущем сезоне Пьер получил все 20 очков Альпин, в то время как Джек Дуэн и Франко Колапинто не набрали ни одного балла.

Гасли дважды поднимался на подиум в составе Альпин – на Гран-при Нидерландов 2023 года и Гран-при Бразилии 2024 года. Сейчас он занимает 14-е место в общем зачете пилотов Формулы-1. Лидером рейтинга является Оскар Пиастри из Макларен, у него 309 очков.

