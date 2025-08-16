Михаил Кохан выступил на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Силезии. Результаты соревнований и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Бриллиантовая лига-2025, Силезия (Польша), метание молота, мужчины

1. Бенце Галаш (Венгрия) – 81,77 метра

2. Итан Кацберг (Канада) – 79,30 метра 79 30 метра

3. Мерлин Гуммель (Германия) – 79,16 метра

4. Михаил Кохан (Украина) – 77,98 метра

Кохан завоевал медаль на соревнованиях в Будапеште

Кохан вышел на старт в Силезии после бронзы на этапе Континентального тура, который состоялся в Будапеште. Соперниками украинца в Силезии была очень титулованная компания – в частности, венгр Бенце Галаш, а также действующий олимпийский чемпион Итан Кацберг из Канады. Среди фаворитов был и пятикратный чемпион мира Павел Файдек.

После трех стартовых попыток Кохан занимал предпоследнее, пятое место, имея результат 77,14 метра. В четвертой попытке Михаил метнул молот на 77,98 метра и поднялся на четвертое место. Этот результат в итоге стал лучшим для украинца на соревнованиях.

Первое место занял Галаш с результатом 81,77 метра. Он опередил Кацберга и представителя Германии Мерлина Гуммеля. Чтобы стать призером, Кохану не хватило 119 сантиметров.

