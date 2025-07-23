Универсиада-2025. Метание молота (мужчины)

1. Михаил Кохан (Украина) – 77,10 м

2. Мерлин Гуммель (Германия) – 77,03 м

3. Джорджио Оливьери (Италия) – 73,78 м

Кохан выиграл золото Евро-2025 в метании молота – призер Олимпиады-2024 показал лучший результат в карьере

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал чемпионом летней Универсиады-2025, проходящей в Германии. 24-летний спортсмен уверенно преодолел квалификацию с лучшим результатом своей группы – 73,74 метра и занял второе место среди всех участников отбора.

Главным соперником Кохана был Мерлин Гуммель, который в мировом рейтинге шел восьмым. С первой же попытки 23-летний немец захватил лидерство (75,88 м) – Кохан отстал на 2,28 метра. Украинец понемногу наращивал темп и после четвертого раунда потеснил Гуммеля на вторую строчку. Интересно, что три последние попытки немца не были засчитаны.

Отметим, что для Кохана это восьмая победа в сезоне 2025 года. В июне он установил личный рекорд с результатом 81,66 м.

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