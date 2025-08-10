Кохан выиграл "бронзовый" этап Континентального тура в Польше в метании молота – во второй раз подряд обидел соперников
Михаил Кохан возглавил итоговый протокол с результатом 77,32 метра.
"Бронзовый" этап Континентального тура, Белосток (Польша), метание молота, мужчины
1. Михаил Кохан (Украина) – 77,32 м
2. Павел Файдек (Польша) – 77,03 м 77 03 м
3. Марцин Вротински (Польша) – 76,17 м
Кохан завоевал золото Универсиады-2025 в метании молота – украинец одержал восьмую победу в сезоне
Кохан в 13-й раз в сезоне-2025 вышел на старт и в 11-й раз получил медаль. Михаил имел восемь побед, одна из которых на командном Евро с рекордом карьеры, а также серебро и бронзу этапов Бриллиантовой лиги в Осло и Юджине соответственно.
В Белостоке украинец вел борьбу с тремя поляками во главе с пятикратным чемпионом мира Павелом Файдеком.
Кохан четыре попытки был вторым, проигрывая Файдеку. В пятой попытке Михаил показал результат 77,32 метра, вышел в лидеры и сохранил первое место до завершения соревнований. Файдека он опередил на 0,29 метра.
Михаил Кохан на "бронзовом" этапе Континентального тура в Белостоке победил во второй раз подряд. В 2024 году он был здесь первым с рекордом соревнований (77,71 метра).
