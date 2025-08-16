Украинский молотобоец Михаил Кохан показал свои актерские умения во время этапа Континентального тура в Будапеште.

Михаил Кохан завоевал бронзу на соревнованиях по метанию молота в Будапеште с показателем 80,84 м. Опередили его только Итан Катсберг (81,88 м) и Бенце Галас (83,18 м).

Кохан получил медаль на соревнованиях в Будапеште

Однако, главное шоу украинский атлет устроил во время выхода в сектор за наградами. Кохан нацепил парик и накладные усы, изобразив своего главного конкурента – Итана Катсберга.

Сам Михаил в Instagram выложил видео того, как он готовил свой образ, а также совместную фотографию с Катсбергом. "Было так весело на соревнованиях! Здесь всегда замечательная атмосфера", – так он подписал видео с остроумной пародией. А под фотографией с канадским спортсменом поинтересовался, смогут ли подписчики найти его на фото.

Магучих с рекордом взяла золото турнира по прыжкам в высоту в Бриллиантовой лиге – другая украинка была близка к топ-5