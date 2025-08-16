Кохан устроил эффектный перфоманс, спародировав конкурента – украинец использовал парик и накладные усы (ВИДЕО)
Украинский молотобоец Михаил Кохан показал свои актерские умения во время этапа Континентального тура в Будапеште.
Михаил Кохан завоевал бронзу на соревнованиях по метанию молота в Будапеште с показателем 80,84 м. Опередили его только Итан Катсберг (81,88 м) и Бенце Галас (83,18 м).
Кохан получил медаль на соревнованиях в Будапеште
Однако, главное шоу украинский атлет устроил во время выхода в сектор за наградами. Кохан нацепил парик и накладные усы, изобразив своего главного конкурента – Итана Катсберга.
Сам Михаил в Instagram выложил видео того, как он готовил свой образ, а также совместную фотографию с Катсбергом. "Было так весело на соревнованиях! Здесь всегда замечательная атмосфера", – так он подписал видео с остроумной пародией. А под фотографией с канадским спортсменом поинтересовался, смогут ли подписчики найти его на фото.
