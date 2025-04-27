Украинец тотально доминировал на соревнованиях, преодолев 80 метров в четырех своих попытках.

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Лучшим оказался результат 80,73, а ни один из соперников Кохана не взял и 58 метров. Михаил установил личный рекорд сезона, в котором ранее уже успел выступить на турнире "Critеrium LIFA Hivernal de Lancer Long" во Франции (там было 75,8 м).

В Турции украинец швырнул молот даже лучше, чем на бронзовую медаль в Париже (79,39 м). Напомним, общий рекорд в карьере 24-летнего Кохана – 81,14 м.