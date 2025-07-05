Михаил Кохан в секторе для метания молота выиграл бронзу в Юджине.

Бриллиантовая лига-2025, Юджин (США), метание молота, мужчины

1. Руди Винклер (США) – 83,16 м

2. Итан Кацберг (Канада) – 81,73 м

3. Михаил Кохан (Украина) – 79,27 м

Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги в Осло – чемпиону проиграл лишь 24 см

Лидер сборной Украины на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине впервые вышел на старт после установления личного рекорда. Кохан на командном чемпионате Европы в Мадриде отправил молот на 81,66 метра, что позволило ему занять первое место в элитном дивизионе.

Украинцу в США во второй раз в текущем сезоне противостоял действующий олимпийский чемпион канадец Итан Кацберг. Также не стоило недооценивать финалиста Игр-2024 в Париже американца Руди Винклера и олимпийского чемпиона Токио-2020 Войцеха Новицки.

Первые три попытки дали Кохану один засчитанный результат на 74,90 метра. В четвертой попытке Михаил показал 78,66 метра и вышел на третье место. В завершающей попытке молот украинца упал на отметке 79,27 метра – это принесло Кохану бронзу.

Серебро выиграл Кацберг (81,73 м), а победителем стал Винклер. Он установил новый исторический рекорд Бриллиантовой лиги – 83,16 метра.

Кохан стал призером восьмых подряд международных соревнований в текущем сезоне. В этой серии он имел до этого пять золотых и две серебряные награды.

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