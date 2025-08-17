"Чувствовал себя достаточно хорошо, сделал разминку накануне. Состояние было хорошее. Трудно метать в этом секторе, здесь круг достаточно жесткий, после Будапешта большая разница. Не удавалось разогнаться на хорошую скорость. Но все нормально, все по плану. Несколько дней назад 80.84 м я метнул, это довольно хорошо, пока еще не разметался. Это нормально.

Кохану не хватило 119 см для призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Старты перед Токио? Нет, надо накапливать энергию. Не было перед этими соревнованиями какого-то запала. Еще месяц есть, будем понемногу работать, что-то такое делать. Отдохнуть надо, чтобы я соскучился по соревнованиям. Подготовка к ЧМ? Старт в Силезии для меня уже третий, первый был в Белостоке, там было 77.32 м. В Будапеште было лучше, а здесь, в Силезии... Всегда здесь так: в прошлом году был личный рекорд соревнований 79.95, а до того – 78, 77, 75 м много раз было. Здесь трудно мне. Не то чтобы не удачный стадион для меня – иной", – приводит слова Кохана Общественное Спорт.

Напомним, Михаил занял четвертое место на соревнованиях Бриллиантовой лиги в польской Силезии с показателем 77.98 метра.

