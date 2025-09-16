"Каждый год у меня результат растет, у всех остальных – также. Так, все, что мог, (сегодня сделал). Я доволен собой. С таким результатом не стыдно и проигрывать.

Кохан остановился в шаге от медали на ЧМ-2025 – установил личный рекорд

Да, Бенце (Халаш) – молодец, сделал хорошую работу. Почти показал свой топ-результат этого года, поэтому он действительно заслуживает медаль. Катсберг? Безоговорочный лидер, чемпион. Низкий поклон ему. Выиграл бы любой чемпионат мира за 20 лет.

Как видим, в конце сезона личный рекорд, почти на пол метра (улучшил) – это не может не радовать, и в прошлом году так же было. Вообще очень хорошо, что я смог показать личный рекорд. Это придает мне хорошего настроения. А так это хороший стимул на следующий год работать: будет чемпионат Европы, абсолютный чемпионат мира с хорошим призовым фондом.

Третье место было и якобы мое. Токио – город разбитых надежд, (потому что) выше четвертого еще здесь не поднимался: как на Олимпиаде меня выбили талантливые спортсмены из Норвегии и Польши, так и здесь. Что сказать, слава Украине", – сказал Кохан для сказал Кохан для Суспільне Спорт.

Напомним, что Михаил Кохан установил свой личный рекорд – 82,02 м. Однако этого не хватило даже для того, чтобы попасть в тройку призеров, украинец занял четвертое место.

Дорощук занял четвертое место на ЧМ-2025 – Лучший результат сезона медаль не принес