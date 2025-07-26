23 июля Михаил выиграл золото в соревнованиях по метанию молота, показав результат 77, 10 м. Однако спортсмен отличился не только удачным выступлением, но и забавным моментом после турнира.

Кохан завоевал золото Универсиады-2025 в метании молота – украинец одержал восьмую победу в сезоне

Во время вручения медалей прозвучала композиция Gaudeamus, которая является всемирно известным студенческим славнем, именно эта песня традиционно звучит на Универсиадах. Однако Кохан, очевидно, ожидал услышать гимн Украины.

"Это не тот гимн", – сказал спортсмен, скрестив руки на груди, сигнализируя об ошибке.

Украинцу быстро ответил бронзовый призер соревнований Джорджо Оливери из Италии, напомнив, что здесь не будет звучать национальный гимн. Михаил быстро осознал курьезную ситуацию и даже выставил фрагмент с награждения в своем Instagram.

Украина завоевала четвертое золото на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале – чемпионским стал молот