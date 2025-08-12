Легкоатлет Михаил Кохан вошел в топ-3 на этапе Континентального тура в венгерском Будапеште.

В Будапеште проходят соревнования по легкой атлетике. Михаил Кохан взял серебряную медаль в метании молота.

Украинец показал третий результат 80,84 метра, проиграв лишь хозяину соревнований Бенце Галасу (83,18 м) и канадцу Итану Кацбергу (81,88 м). Стоит добавить, что достижение Галаса – лучшим результатом в текущем сезоне в мире.

К слову, соревнования Континентального тура в Будапеште стали для Кохана 14-ми в сезоне-2025, на 12 из них он получал медали.

Отметим, что Михаил Кохан 16 августа будет соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша).

