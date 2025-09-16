Михаил Кохан выступил в финале по метанию молота на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по легкой атлетике, молот, мужчины

1. Итан Кацберг (Канада) – 84,70

2. Мерлин Гуммель (Германия) – 82,77

3. Бенце Галаш (Венгрия) – 82,69

4. Михаил Кохан (Украина) – 82,02

Для Михаила Кохана этот финал ЧМ-2025 по легкой атлетике в Токио стал четвертым в карьере – до сих пор он еще не боролся за награды соревнований. Среди главных конкурентов украинца были действующий олимпийский чемпион Итан Кацберг, лидер сезона Бенце Галаш, а также 5-кратный чемпион мира Павел Файдек.

Михаил Кохан выполнил две первые попытки неудачно. В третьей попытке он отправил молот на 78,36 метра – предварительно этот результат стал четвертым. Впрочем, украинца сразу опередил американец Руди Винклер (78,52 метра). В четвертой попытке Кохан улучшил свой результат – 79,51 метра, и вплотную приблизился к тройке лидеров.

В предпоследней попытке Михаил отправил молот еще дальше – на 82,02 метра, но свою общую позицию он не улучшил. Однако, этот результат стал для украинца лучшим в карьере. А вот в заключительной попытке Кохан результат не показал и занял четвертое место.

Чемпионом мира стал канадец Итан Кацберг с результатом 84,70 метра.

