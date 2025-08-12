Известный хоккеист НХЛ Доминик Гашек продолжает поддерживать Украину и осуждать войну, которую начала Россия. Он четко дал понять, при каких условиях сможет выйти на лед вместе с россиянами.

"Сегодня российская журналистка (Зарина) из РИА Новости Спорт спросила меня, принимал ли я бы участие (если меня пригласят) в матче между бывшими звездами НХЛ и российской КХЛ, о чем, как сообщается, недавно договорились Трамп и Путин. Вот мой ответ.

Я был бы очень рад принять участие в матче бывших звезд НХЛ и КХЛ в момент, когда величайшие преступники 21 века во главе с Путиным будут осуждены за свои ужасные преступления (как фашисты в Нюрнберге в 1946 году), из-за которых более миллиона человек были убиты и покалечены, и когда Украине будут возвращены все ее территории, включая Крым.

Если же подобный матч без выполнения этих и других условий (например, возвращение десятков тысяч похищенных детей обратно в Украину, начало выплаты военных репараций, и т.д.), то такой матч будет по сути рекламой российской войны. Это также будет огромной поддержкой для легализации ужасных российских преступлений, и приведет к дальнейшим убийствам и увечьям.

Так же как НХЛ, с участием российских игроков, которые официально не осудили российскую войну, является огромной рекламой российской империалистической войны. А страны США и Канада, к сожалению, допустили на своей территории эту рекламу убийств", – написал Гашик в своих соцсетях.

