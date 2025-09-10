– Я все еще работаю и не могу сидеть дома. Занимаюсь развитием ветеранского спорта. Сам играл до 65 лет в волейбол. Однако боль в суставах дает о себе знать. Сейчас приходится принимать медикаменты. А еще делаю ежедневную зарядку и физические упражнения. Это обязательно – иначе боль не будет давать мне покоя.

– О прошлом часто вспоминаете?

– Стараюсь свои воспоминания излагать на бумаге – пишу книги. Воспоминаний хватает, потому что плохо сплю. Когда над Киевом ракеты летают, сон не берется. Просыпаюсь посреди ночи и невольно начинаю вспоминать. Даже некоторые забытые вещи всплывают в памяти.

– Мехико-1968 – самое яркое жизненное воспоминание?

– Безусловно. Недавно вспоминал, как мы играли против Чехословакии. Это случилось как раз после того, как войска СССР оккупировали их страну. Однажды пересеклись с чехословацкими волейболистами на выходе из лифта. Эти злые взгляды я никогда не забуду. В последнем матче турнира мы встречались со сборной Чехословакии и ощутили на себе их большое желание победить.

– Однако ваша команда легко торжествовала 3:0.

– Они перегорели. Такое случается, когда чего-то чрезмерно хочешь. В итоге мы выиграли золото, Япония – серебро, а Чехословакия – бронзу. Знаешь, сколько игроков в той сборной Союза были из Украины?

– Семеро украинцев и еще двое воспитанников нашего волейбола.

– Так, Жора Мондзолевский и Эдик Сибиряков учились волейболу в Одессе. Кстати, Мондзолевский в прошлом году умер – ему было 90! – сказал Иванов в интервью Спорт 24.

К слову, Владимиру Иванову сейчас 85 лет. На протяжении своей карьеры он выигрывал чемпионат Европы 1967 года и Олимпиаду-1968 в составе сборной СССР.

