Пресс-служба Бостона сообщила о подписании нового долгосрочного контракта с Меззулой. Другие детали соглашения не разглашаются.

Нынешний тренер Бостона работает в клубе с 2019 года. Сначала Джо Меззула был ассистентом наставника команды Име Удоки, а позже его назначили исполняющим обязанности главного тренера. В сезоне 2023/24 Джо привел "кельтов" к победе в НБА. За время своего руководства командой 37-летний наставник одержал 182 победы в регулярном чемпионате и потерпел 64 поражения.

Напомним, что за Бостон Селтикс выступает украинский баскетболист Максим Шульга, который недавно подписал двусторонний контракт с клубом.

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ️ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

