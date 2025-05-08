Клуб НХЛ официально сменил название – болельщики выбирали среди трех вариантов
Хоккейный клуб Юта представил новый бренд команды, с которым будет выступать в следующем сезоне.
Команда Национальной хоккейной лиги Юта объявила о смене названия клуба.
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Отныне коллектив из Солт-Лейка будет называться Юта Мамонт, сообщила команда на своей официальной странице в X.
За это название проголосовало 850 тысяч болельщиков команды. Всего фанатам представили на выбор три варианта: хоккейный клуб Юта, Юта Мамонт и Юта Аутловз.
Добавим, что до переезда в Юту клуб базировался в Аризоне. В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона Юта финишировала на 11-й позиции таблицы Западной конференции НХЛ. В активе клуба из Солт-Лейка – 89 очков в 82 играх.
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