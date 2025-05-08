Хоккейный клуб Юта представил новый бренд команды, с которым будет выступать в следующем сезоне.

Команда Национальной хоккейной лиги Юта объявила о смене названия клуба.

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Отныне коллектив из Солт-Лейка будет называться Юта Мамонт, сообщила команда на своей официальной странице в X.

За это название проголосовало 850 тысяч болельщиков команды. Всего фанатам представили на выбор три варианта: хоккейный клуб Юта, Юта Мамонт и Юта Аутловз.

Добавим, что до переезда в Юту клуб базировался в Аризоне. В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона Юта финишировала на 11-й позиции таблицы Западной конференции НХЛ. В активе клуба из Солт-Лейка – 89 очков в 82 играх.

A new Ice Age dawns. Introducing Utah Mammoth. #TusksUp pic.twitter.com/B2yuoflDRt — Utah Mammoth (@utahhockeyclub) May 7, 2025

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