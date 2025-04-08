Денвер Наггетс уволил главного тренера Майкла Мэлоуна, сообщает журналист Шемс Чарания.

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"За несколько дней до начала плей-офф НБА Денвер Наггетс провели встречу, на которой уволили Мэлоуна. Он является самым успешным тренером в истории франшизы, который возглавил команду в 2015 году. Он привел Наггетс к чемпионству НБА в 2023 году", – дополнил информацию Чарания.

Это не все изменения в клубе – Денвер Наггетс также уволил генерального директора Келвина Бута. Стоит добавить, что произошло это на фоне четырех подряд поражений Денвера в регулярном розыгрыше НБА.

К слову, Мелоун имеет наибольшее количество побед среди всех тренеров Наггетс – 471. Денвер же занимает четвертое место в Западной конференции.

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025

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