Клуб НБА уволил тренера за несколько дней до начала плей-офф – он самый успешный в истории франшизы, – журналист
Баскетбольный клуб Денвер Наггетс якобы остался без главного тренера, Майкла Мэлоуна.
Денвер Наггетс уволил главного тренера Майкла Мэлоуна, сообщает журналист Шемс Чарания.
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"За несколько дней до начала плей-офф НБА Денвер Наггетс провели встречу, на которой уволили Мэлоуна. Он является самым успешным тренером в истории франшизы, который возглавил команду в 2015 году. Он привел Наггетс к чемпионству НБА в 2023 году", – дополнил информацию Чарания.
Это не все изменения в клубе – Денвер Наггетс также уволил генерального директора Келвина Бута. Стоит добавить, что произошло это на фоне четырех подряд поражений Денвера в регулярном розыгрыше НБА.
К слову, Мелоун имеет наибольшее количество побед среди всех тренеров Наггетс – 471. Денвер же занимает четвертое место в Западной конференции.
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