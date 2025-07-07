В НБА состоялся обмен звездными исполнителями с участием трех клубов.

Лос-Анджелес Клипперс, Майами Хит и Юта Джаз провели трехсторонний обмен, информирует топ-инсайдер Шэмс Чарания.

Михайлюк получил от Юты гарантии контракта на будущий сезон – известна зарплата Святослава

Клипперс получили: форварда Джона Коллинза от Юты (19 очков, 8,2 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот в среднем в прошлом сезоне);

Хит получили: защитника Нормана Пауэлла от Клипперс (21,8 очка, 3,2 подбора и 2,1 передачи);

Джаз получили: чемпиона НБА-2016 Кевина Лава, форварда Кайла Андерсона от Хит и драфт-пик второго раунда 2027 года от Клипперс.

Напомним, ранее Юта гарантировала на следующий сезон контракт Святослава Михайлюка, однако от "джазменов" снова ждут только "танкинга" (заведомо слабых результатов), чтобы получить высокий пик для перестройки.

В НБА провели рекордный обмен по количеству клубов – все ради двукратного чемпиона